Общество

Жителям Киева рассказали, можно ли возвращаться в столицу

На данный момент не стоит этого делать, нужно еще подождать.

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После того, как украинская армия зачистила Киевскую область от оккупантов многие жители Киева, которые вынуждены были покинуть столицу из-за военных действий задались вопросом о том, чтобы вернуться к себе домой. Однако на данный момент не стоит этого делать.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Фейсбук предупредила, что, несмотря на временное затишье, все еще сохраняется угроза ракетных обстрелов в столице. Жителей Киева пока просят отложить возвращение в столицу, пишет УРА-Информ.

«В Киев еще рано возвращаться. Немного подождите. По состоянию на сегодняшний день сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины. Динамика событий в ближайшие недели будет показательной. Держим строй!» – обратилась она к киевлянам.

Киевские власти также ранее сообщали о том, что пока киевлянам рано возвращаться в столицу и нужно еще подождать.

Ранее мы сообщали, что под Мариуполем людям стало плохо после возможной химатаки.

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