Общество

Пушилин собирается захватить весь Донбасс: «Будем обращаться за помощью к России»

Пушилин заявил, что в ОРДО якобы ежедневно выявляются «диверсионные группы», в связи с чем якобы не исключены новые терракты

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Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил, что надеется якобы «мирно решить» вопрос «возвращения» территорий Донецкой области, которая сейчас подконтрольна Украине, под контроль пророссийских боевиков. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает УРА-Информ.

«Мы хотим мирно решить вопрос возвращения под наш контроль территорий Донецкой И Луганской областей, подконтрольных сейчас Украине. Мы будем смотреть как будет развиваться ситуация на линии соприкосновения и, в случае чего, будем обращаться за помощью к России. Для мирного урегулирования с Украиной нужен диалог, но пока разговаривать не с кем», — заявил Пушилин.

На временно оккупированных территориях Донбасса, как убежден Пушилин, якобы ежедневно выявляются «диверсионные группы».

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированной территорий Донецкой области возмущены постановлением местного так называемого «правительства» о том, что якобы местные «депутаты» и члены «правительства» освобождены от мобилизации в «республиках». 

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