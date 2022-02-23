Общество

«На войну их!»: жители ОРДЛО рассказали, кого нужно первым отправить «в окопы»

Дончане призывают «ловить» депутатов и их родственников

Время чтения: 36 Секунд

Жители временно оккупированной территорий Донецкой области возмущены постановлением местного так называемого «правительства» о том, что якобы местные «депутаты» и члены «правительства» освобождены от мобилизации в «республиках». Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Дончане, как они сами отмечают, даже не знают своих «депутатов».

«КТО ОНИ ВООБЩЕ, Я ИХ НЕ ЗНАЮ!!! КТО ИХ ВЫБиРАЛ??? НА ВОЙНУ ИХ!!!» — негодуют жители ОРДЛО.

«Их первыми — в окопы!» — добавляют комментаторы.

«Их в первую очередь надо на войну, и чтоб их возглавлял Пушилин», — подчеркнул еще один автор.

Дончане также призывают местное население «ловить» депутатов и их родственников, а после этого первыми направлять на передовую.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации получили «новое мощнейшее вооружение, равных которому в мире в настоящий момент нет». 

Счастлив
Счастлив
68 %
Печален
Печален
6 %
Взволнован
Взволнован
2 %
Sleepy
Sleepy
2 %
Сердитый
Сердитый
5 %
Удивлён
Удивлён
17 %
10 1
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Это геноцид!»: дончане не поддерживают действия «власти» ОРДЛО

Фирмы останавливают свою работу

Пушилин заявил, что в ОРДЛО официально будут заведены войска РФ

По его словам, регулярных российских войск на Донбассе не было с самого начала конфликта

Украинские КПВВ на Донбассе закрыли пункты помощи населению в связи с обстрелами

В настоящее время проводится свертывание палаток и отвод личного состава

«Все закончится в ближайшие дни»: в ОРДЛО сделали прогноз по эскалации конфликта

В ОРДЛО мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры

Пушилин собирается захватить весь Донбасс: «Будем обращаться за помощью к России»

Пушилин заявил, что в ОРДО якобы ежедневно выявляются «диверсионные группы», в связи с чем якобы не исключены новые терракты

ВСУ «пойдут в наступление» на «ЛДНР»: в ОРДЛО сделали официальное заявление

В ОРДЛО уверяют, что Киев будет наступать