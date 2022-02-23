«На войну их!»: жители ОРДЛО рассказали, кого нужно первым отправить «в окопы»

Дончане призывают «ловить» депутатов и их родственников

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Жители временно оккупированной территорий Донецкой области возмущены постановлением местного так называемого «правительства» о том, что якобы местные «депутаты» и члены «правительства» освобождены от мобилизации в «республиках». Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Дончане, как они сами отмечают, даже не знают своих «депутатов».

«КТО ОНИ ВООБЩЕ, Я ИХ НЕ ЗНАЮ!!! КТО ИХ ВЫБиРАЛ??? НА ВОЙНУ ИХ!!!» — негодуют жители ОРДЛО.

«Их первыми — в окопы!» — добавляют комментаторы.

«Их в первую очередь надо на войну, и чтоб их возглавлял Пушилин», — подчеркнул еще один автор.

Дончане также призывают местное население «ловить» депутатов и их родственников, а после этого первыми направлять на передовую.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации получили «новое мощнейшее вооружение, равных которому в мире в настоящий момент нет».