В ОРДЛО объявлена всеобщая мобилизация: «главы ДНР и ЛНР» подписали соответствующие указы

Сегодня, девятнадцатого февраля так называемыми «главами ЛНР И ДНР» Ленонидом Пасечником и Денисом Пушилиным были подписаны «указы» о всеобщей мобилизации на территории «республик».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В ОРДЛО объявлена всеобщая «мобилизация» на всей территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной Украине.

Согласно подписанному «указу» Пушилина, будут «призваны» граждане, которые пребывают в «запасе», а также перевод «экономики» ОРДО на работу в условиях военного времени.

В ОРЛО не только издали «указ» о всеобщей мобилизации, но и запретили выезд мужскому населению из «республики».

Пасечник отдал приказ «призвать» в ряды НВФ всех мужчин, в возрасте от восемнадцати до пятидесяти пяти лет. Так же им запретили покидать пределы «республики».

Кроме того, так называемый «глава ЛНР» разрешил отбирать «в рамках военного времени» транспортные средства у организаций, предприятий и людей, якобы для «военных нужд».

Напомним, ранее сообщалось, На Донбассе все идет по особому сценарию: источник из Кремля раскрыл, к чему пришли стороны.