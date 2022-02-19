Общество

Опрос показал, какое количество граждан ОРДО готовы эвакуироваться в РФ

Пабликами на оккупированной территории Донецкой области был проведён социологический опрос. В ходе исследования жителей так называемой «республики» просили ответить на вопрос: «Планируют ли они эвакуироваться?».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Автором паблика сообщается, что  в соцопросе приняли участие около 5 000 жителей ОРДО. Из опроса стало известно, сколько жителей так называемой «ДНР» готовы «эвакуироваться» в Россию.

Большая часть опрошенных граждан так называемой «ДНР», составившая 52% твёрдо ответили-«нет».

Далее — 32% опрошенных , оказались «любопытными» жителями ОРДО, нажимавшими кнопку «Посмотреть ответ».

Тех, которые не смогли ещё определиться со своим решением составили 12% опрошенных.

И самым незначительным, набравшим всего 4% оказался  пункт тех, кто готов к «эвакуации» в Российскую Федерацию.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДЛО объявлена всеобщая мобилизация: «главы ДНР и ЛНР» подписали соответствующие указы.

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