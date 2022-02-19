Политика

Байден заявил, что Путин уже принял решение: «Готов напасть в ближайшие дни»

В Вашингтоне утверждают что имеют все основания полагать, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже принял решение.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Американский президент Джо Байден заявил, что российские войска практически окружили Украину в Беларуси.

«Войска России сконцентрированы на границе с Украиной. У нас есть все основания утверждать, что Россия готова напасть уже в ближайшие дни. Наше предположение, что это будет Киев», – сказал Глава Белого Дома в специальном обращении в ответ на обострении ситуации на Донбассе.

На заданный ему прямой вопрос от журналиста, Байден ответил, что у него есть основания говорить, что Главой Кремля уже принято решение.

«Я уверен, что он вторгнется на украинские территории», – заявил Байден.

Так же он отметил, что с российской стороны были заявления о том, что с украинской стороны проводятся обстрелы. По словам Байдена это является ложью и распространением дезинформации среди российской общественности, в том числе и управляемых РФ сепаратистов.

«Россия продолжает обвинять Украину в геноциде, в планировании нападения на Россию и так далее. Все это отвечает тем методичкам, которые РФ использовала раньше – это тактика против Украины. Это также соответствует тем сценариям, о которых предупреждала Америка и союзные государства», – резюмировал американский лидер.
Напомним, ранее сообщалось, В Госдепе США озвучили новые сроки вторжения России в Украину

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