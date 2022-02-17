Российские добровольцы не поедут воевать на Донбасс: инсайдер назвал причины

Российские «добровольцы» считают, идея «русского мира» на Донбассе провалена

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Тысячи российских «добровольцев», которых обещает выдвинуть на оккупированный украинский Донбасс глава «Союза добровольцев» и одновременно депутат Госдумы России Александр Бородай, не поедут воевать в зону боевых действий на востоке Украины. Об этом пишут на сайте «АнтиМайдан», передает УРА-Информ.

«Десятки моих знакомых добровольцев, которые в 2014—2015 годах отдали всех себя за эту землю, на сей раз сидят по домам. Да, там находятся какие-то отдельные люди, в основном те, у кого на территории ЛДНР живут родственники, но и только. Говорят о каких-то учениях бывших запасников-добровольцев, о том, что где-то в Ростове ребята собираются — но массового такого исхода точно нет,» — цитирует сайт тех, кто воевал за «русский мир» еще с 2014-го.

«Добровольцы», что воевали того уже говорят, что чувствуют себя обманутыми и опустошенными.

«Кого-то из бывших добровольцев посадили, кого-то экстрадировали на Украину как террористов и там дали срок. Кто-то семью потерял, потому что женам не нравится, что их мужья воюют за чужие семьи. Кто не устал воевать, тот либо в Сирию подался, либо в ЧВК… Но, по большому счету, нас все бросили. Это как в сказке, когда мальчик три раза кричал, что нападают волки, а когда те действительно напали, то никому это уже не было интересно», — сказано в сообщении.

Как стало известно, никакие «добровольцы» не хотят ехать воевать на оккупированный Донбасс.

«У меня такое мнение, если даже война и начнется, то у нас очень плохие перспективы с точки зрения того, что народ уже ни во что не верит… Я понимаю, как нездорово может пойти война сейчас. Украинцам семь лет дали на то, чтобы укрепиться, чтобы поднять свою армию, чтобы Запад по полной программе вписался в этот проект. Так какого чуда мы ждем сейчас от тех, кто уже раз туда съездил?», — отмечает «доброволец» первой волны, «начальник штаба Славянской бригады» и «Министерства обороны «ДНР» в 2014 году Эльдар Хасанов.

Также боевики заявляют, что идея «русского мира» полностью провалена.

«Если посмотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР сегодня, то это выживание. Война для этих республик мало что изменит», — отмечают боевики.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин принимает предложения американского правительства, и продолжает переговоры по оккупированному Донбассу.