Общество

«Признание ЛДНР»: Путин желает договориться с США

Украины не будет в НАТО и „Минск“ продолжится

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Глава Кремля Владимир Путин принимает предложения американского правительства, и продолжает переговоры по оккупированному Донбассу. Так считает известный российский писатель, уроженец Макеевки, Святослав Рыбас, передает УРА-Информ.

«Вспомните Карибский кризис, когда Хрущев открытым текстом по радио сообщил американцам, что готов договариваться с ними. Вчера почти тоже самое проделал Владимир Путин, когда встретился с Сергеем Лавровым», — отметил писатель.

«Республики Донбасса, как считает Рыбас, в Российской Федерации сейчас не признают.

«Но Украины не будет в НАТО и „Минск“ продолжится. Он закончится конфедерацией», — считает он.

Ранее сообщалось, что бывший спикер делегации от Украины в ТКГ по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном боевиками Донбассе Алексей Арестович пообещал послать главе Кремля Владимиру Путину бутылку коньяка, если президент России признает независимыми государствами «ДНР» и «ЛНР». 

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