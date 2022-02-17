«Молиться должны на то, чтобы сейчас они признали „ДНР“ и „ЛНР“: Арестович сделал неожиданное заявление

Минские соглашения являются единственной «красной кнопкой» в отношениях Украины с Россией и Западом

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Бывший спикер делегации от Украины в ТКГ по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном боевиками Донбассе Алексей Арестович пообещал послать главе Кремля Владимиру Путину бутылку коньяка, если президент России признает независимыми государствами «ДНР» и «ЛНР». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Арестовича для UkrLife TV.

«Я не хочу говорить это вслух, потому что вдруг они передумают. Но я держу скрещенными пальцы и Путину пошлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины, самый лучший. Мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые невыполнимы. Они невыполнимы», — считает Арестович.

Он считает, что в том случае, если РФ признает временно оккупированные территории Донбасса, то образуется «новая Южная Осетия». В таком случае может начаться военная фаза.

«Но для нас это тоже очень хороший вариант, потому что мы навешаем там им по самое не хочу. В лоб штурмовать стационарный фронт, в котором все заминировано, все пристреляно, — это самоубийство военное и для «республик», и для кадровой российской армии. И эту цену придется заплатить, но зато мы скидываем навсегда удавку «Минска», — добавил он.

Минские соглашения, как уточнил Арестович, являются единственной «красной кнопкой» в отношениях Украины с Россией и странами Запада.

«Если они исчезают, меняется полностью архитектура безопасности. Мы молиться должны на то, чтобы сейчас они признали „ДНР“ и „ЛНР“… У человека есть свобода воли, он, конечно, может не признать, но, если признает, это будет лотерейный билет, золотая карта, которую мы вытащили, шанс, выпадающий раз в 500 лет для государства», — подчеркнул Арестович.

Ранее сообщалось, что Министр обороны украинского государства Алексей Резников со ссылкой на последний отчет разведки страны заявил, что пока еще нет никаких доказательств того, что в Кремле дали команду отводит свои войска от украинских границ.