Общество

Британские СМИ опубликовали новый план (карту) возможного вторжения РФ в Украину: названы сроки

По информации, предоставленным британским изданием The Sun, президентом России Владимиром Путиным «почти наверняка будет нанесен ограниченный удар в ближайшие 10 дней», который может включать в себя и атаку на Киев.

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Об этой информации сообщил The Sun, передает Ura-inform.

Также изданием была опубликована новая карта возможного вторжения РФ в Украину.

По их данным Путин располагает 127 000 военных, танками, артиллерийскими и ракетными батареями, а также боевыми самолётами и беспилотниками. Они окружили границу с прозападным  соседом после провального мирного переговорного процесса.

«Путин надеется, что молниеносная победа сможет вернуть его позиции после того, как их пошатнула слабеющая экономика и проблемы из-за пандемии коронавируса. От военных источников поступают сообщения, что в течение последних дней в в Беларусь прибыло еще 30 эшелонов с военными, и за ними может последовать еще 200», – пишет издание.

На снимках, сделанных со спутника видно, что вдоль границы выстроились тысячи бойцов и военной техники.

«Командование, под руководством Путина теперь ждет резких зимних похолоданий, чтобы земля промёрзла и позволила танкам начать наступление, так как прошлой ночью температурные показатели по всей территории Украины упала до -8 мороза», – пишет The Sun.

Напомним, ранее сообщалось, СМИ раскрыли, кто мог попросить Путина не нападать на Украину

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