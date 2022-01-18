Жителям ОРДЛО облегчили жизнь, но не на долго: что решили «власти» республики»

Жителей ОРДЛО решил порадовать своим указом «Глава ДНР»

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На временно оккупированных территориях Донбасса в ночь с 18 на 19 января в связи с праздником Крещения отменяется действие «комендантского часа». Об этом напомнили подконтрольные ОРДО ресурсы, передает УРА-Информ.

«Напоминаем гостям и жителям республики, согласно указу главы ДНР сегодня ночью комендантского часа нет», — отмечают паблики.

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины возле линии соприкосновения на Донбассе по численности значительно превосходят незаконные вооруженные формирования.