Жителям ОРДЛО облегчили жизнь, но не на долго: что решили «власти» республики»

Жителей ОРДЛО решил порадовать своим указом «Глава ДНР»
На временно оккупированных территориях Донбасса в ночь с 18 на 19 января в связи с праздником Крещения отменяется действие «комендантского часа». Об этом напомнили подконтрольные ОРДО ресурсы, передает УРА-Информ.
«Напоминаем гостям и жителям республики, согласно указу главы ДНР сегодня ночью комендантского часа нет», — отмечают паблики.
Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины возле линии соприкосновения на Донбассе по численности значительно превосходят незаконные вооруженные формирования.
Average Rating