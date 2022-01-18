Зеленский «не за то» преследует Порошенко, — Пушилин

Для ОРДЛО Порошенко такой же «враг», как и Зеленский

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Дело в отношении бывшего главы украинского государства Петра Порошенко, инициированное нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским является политическим преследованием и «борьбой плохого с ужасным». Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

Действующий глава Украины для оккупированного Донбасса, как заявил Пушилин «еще хуже», чем Порошенко.

«Порошенко для нас такой же враг, как и Зеленский. Потому что он развязал боевые действия, которые унесли множество жизней. Он негодяй, но еще большим негодяем оказался сам Зеленский. Он побеждал (на выборах) с большинством голосов и обещал посадить негодяев, в том числе Порошенко — не за поставки угля, а за действительные преступления. И он обещал закончить войну. Ничего этого не сделано, так что идет борьба плохого с ужасным», — подчеркнул «глава республики».

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса в ночь с 18 на 19 января в связи с праздником Крещения отменяется действие «комендантского часа».