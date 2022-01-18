Война на пороге: Пушилин готов перейти в контрнаступление на Донбассе

Подразделения ВСУ возле линии соприкосновения на Донбассе по численности значительно превосходят НВФ
Подразделения вооруженных сил Украины возле линии соприкосновения на Донбассе по численности значительно превосходят незаконные вооруженные формирования. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.
«По количеству, если брать личный состав, то с украинской стороны в 2−3 раза выше чем у нас. Количество техники тоже превышает наше. Но мы находимся у себя дома, мы защищаем свою землю, поэтому шансов противостоять и перейти в контрнаступление у нас гораздо больше», — отметил он во время пребывания в аннексированном Крыму.
Ранее сообщалось, что в «правительстве ДНР» готовы к якобы «провокациям ВСУ», в том числе к химической атаке.
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