Война на пороге: Пушилин готов перейти в контрнаступление на Донбассе

Подразделения ВСУ возле линии соприкосновения на Донбассе по численности значительно превосходят НВФ

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Подразделения вооруженных сил Украины возле линии соприкосновения на Донбассе по численности значительно превосходят незаконные вооруженные формирования. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«По количеству, если брать личный состав, то с украинской стороны в 2−3 раза выше чем у нас. Количество техники тоже превышает наше. Но мы находимся у себя дома, мы защищаем свою землю, поэтому шансов противостоять и перейти в контрнаступление у нас гораздо больше», — отметил он во время пребывания в аннексированном Крыму.

Ранее сообщалось, что в «правительстве ДНР» готовы к якобы «провокациям ВСУ», в том числе к химической атаке.