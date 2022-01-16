Общество

Жителям ОРДО поставили ультиматум: стало известно, чего начали требовать «власти»

Telegram-канал «Донбасский кейс» дал комментарий на «крик души» в социальной сети одного из членов НВФ так называемых «Л/ДНР».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

По словам боевика, в ходе так называемых «учений» по боевой подготовке рядовым представителям «военнослужащих» поставили условие — или они за свой счёт будут покупать ГСМ, или их «накажут» и отправят на «самый передок».

Проанализировав утверждения члена НВФ, автор паблика склоняется к тому, что происшествие в «3 мсб 1 ОМБСБр» является правдивой информацией, а не выдумкой и якобы украинской пропагандой.

«Я знаком с ситуацией, которая сложилась с материально-техническим обеспечением «армии» в это в принципе верится, причем, к сожалению, достаточно просто»,- утверждает он.

Еще автор сообщает, что и отношение к «военнослужащим» «если что-то не так, то сразу на передок» часто применяемая практика, применяемая руководством. Так же как  и торговля, топливом «налево».

Изданием сообщается, что с поставками «зимнего дизеля» действительно есть перебои, нет, он есть, но часто не «арктический», что приводит к тому, что топливо в баках военной техники промерзает с соответствующими последствиями.

Напомним, ранее сообщалось,  Стало известно, где в Донецке можно купить украинские лекарства.

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