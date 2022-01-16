Общество

Ярош обратился к украинским гражданам с обещанием: «Это произойдет обязательно»

Советник Главнокомандующего ВСУ, командующий УДА Дмитрий Ярош обратился к украинцам на своей странице в социальной сети.

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Об этой информации сообщил facebook Яроша, передает Ura-inform.

Каждый год, шестнадцатого января в Украине чтут память защитников Донецкого аэропорта, которые двести сорок два дня смогли удержать стратегический объект от захвата военными из России. За такую стойкость, бесстрашие и непобедимость, украинских защитников  ДАПа стали называть «киборгами». 

В День памяти защитников Донецкого аэропорта Ярошем было заявлено, что оккупированные территории Донецка, Луганска и Крыма будут освобождены Украиной от оккупации и  вернутся в состав украинского государства. И это произойдёт, с его слов, благодаря силе украинской идеи и украинского оружия. 

«И ДАП, и Донецк, и Луганск, и Крым будут освобождены силой украинской Идеи и Оружия! Это произойдет обязательно… Вечная память павшим Воинам! Честь живым защитникам Украины! Победа будет за нами!» — написал Ярош.


Напомним, ранее сообщалось, Пионтковский считает, что  Кремль готовит, что-то серьёзное для Украины: «И это не шантаж»

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