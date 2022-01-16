Общество

Украину в начале недели накроют мощные снегопады (синоптическая карта)

Начало предстоящей недели по прогнозам синоптиков ожидается очень снежным.

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Об этой информации сообщил  «Укргидрометцентр», передает Ura-inform.

По данным Украинского гидрометцентра в понедельник практически по всей территории Украины пройдут серьёзные снегопады.
В  понедельник, 17 января сильные снегопады ожидаются по всей Украине, кроме южных и юго-восточных областей. Температура воздуха будет вполне комфортной. В западных и центральных областях дневная температура будет на отметке от 0 до +2℃  и ночная от -1 до  +5℃ . На востоке и северо-востоке будет немного прохладнее от -1 до +1℃ ожидается днем и до -11℃ ночью. А вот в южной части страны температура днем будет достигать до +6℃ тепла, а ночью не опустится ниже -5℃ мороза.

Во вторник 18 января снегопады прогнозируются уже по всей территории Украины, но, согласно прогнозу синоптиков, будут несильными. Температурный режим по стране выровняется — ожидается в дневное время в среднем от 0 до -3℃. Ночью холоднее всего будет на северо-востоке и западе страны, где ожидаются морозы от -6 до -10℃. В остальных областях Украины будет немного теплее.

В среду, 19 января снегопад вместе с морозами (до -7℃ мороза днем) сместятся в центральную часть, а также на север и северо-восток страны.  А вот западные, центральные и южные области Украины ожидает солнечная и относительно теплая погода. Температура воздуха там можно ожидать в дневное время до 0℃, ночью будет значительно холоднее — до -10℃.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 17 по 23 января для всех знаков Зодиака.

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