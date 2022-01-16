Ситуация критическая – Медведчук сказал, что впервые за 30 лет произошло в Украине

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о том, что в Украинском государстве назревают новые проблемы. По его словам, они напрямую связаны с экономическим сектором государства.

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Об этой информации сообщил Медведчук в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Ситуация критическая в энергетике как никогда за все 30 лет независимости государства. Энергетический кризис на сегодняшний день предпопределяет и кризис в продовольствии. То же самое и промышленность. Фактически, это порождает кризис и в других отраслях общества и государства. Все будет парализовано из-за дефицита или полного отсутствия энергетических ресурсов», — сказал Медведчук.

На этом фоне неизвестно, откуда именно оппозиционер взял вышеупомянутую информацию. По этой причине некоторые комментаторы усомнились в том, что представитель «ОПЗЖ» говорит объективные вещи. Тем не менее, нашлись те, кто и выразил солидарность с выше представленным.

Ситуация в энергетике критическая как никогда за все 30 лет независимости. Энергокризис сегодня предопределяет и продовольственный кризис, и промышленный, и кризис во многих других сферах, которые фактически будут парализованы из-за отсутствия энергоресурсов. pic.twitter.com/TImmGHdrkf — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) January 15, 2022

Напомним, как сообщалось ранее, Ярош обратился к украинским гражданам с обещанием: «Это произойдет обязательно»