Порошенко не арестуют по возвращении в Украину, в ОП приняли решение: СМИ

Пятого президента Украины Петра Порошенко, не будут задерживать завтра семнадцатого января в аэропорту.

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Об этой информации сообщил Zn, передает Ura-inform.

Как стало известно, в Офисе президента было согласовано решение о не задержании 17 января Порошенко сразу после возвращения в Украину. Такую информацию предоставил ZN.UA, сославшись на собственный источник в Офисе генерального прокурора.

По данным источника, на Банковой все это время определялись со стратегией задержания Порошенко. Решение об отмене задержания было принято не только из-за желания сорвать лидеру «ЕС» телевизионную картинку с многотысячной поддержкой в момент ареста силовиками, а ещё из-за проблем с качеством решения Печерского суда (которое приняли за полчаса).

«В решении о задержании есть ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и тем самым поставить под сомнение все дело», – уточнил источник.

По этой причине, Порошенко, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в Печерский суд завтра в 11:00. И только в противном случае, у прокуроров будут основания его задержать.

Напомним, ранее сообщалось, Гордон спрогнозировал, что будет, если Порошенко сядет в тюрьму