Общество

Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано рекордное количество смертей и заражений за все время пандемии

В Украине с начала пандемии коронавирусом заболели — 2 701 600 человек

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По состоянию на 21 октября в Украине выявили 22 415 новых случаев пневмонии нового поколения. Это стало максимумом за все время пандемии на территории государства. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также в стране было зафиксировано рекордное количество смертей от пневмонии нового типа. Погибло 546 человек. Госпитализировали — 4 892 гражданина страны, а выздоровели — 8 036 человек.

При этом, с начала пандемии на территории украинского государства заболели 2 701 600 граждан страны, выздоровели 2 352 835 человек, а скончались 62 389 жителей государства.

Наибольшее новых случаев за сутки обнаружили в Одесской области — 1528, Житомирской области — 1562, Харьковской области — 1319, Запорожской области — 1355, Днепропетровской области — 1308, Киеве — 1192.

Ранее сообщалось, что спикером украинской стороны в ТКГ была дана информация о том что родные первого президента Украины Леонида Кравчука просят не давать комментариев о состоянии его здоровья. Но, со слов, внештатного советника президента, они сообщили некую информацию, касающуюся прохождения политиком реабилитации.

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