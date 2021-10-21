Общество

Обязательная вакцинация в ОРДЛО от коронавируса: что известно

Привитые граждане если и заболевают ковидом, то переносят болезнь в гораздо более легкой форме

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На временно оккупированных территориях Донбасса «правительство» может ввести обязательную вакцинацию от пневмонии нового типа для отдельных категорий граждан. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе посещения ковидной базы в ЦГКБ № 1, передает УРА-Информ.

«Вакцинация — я не вижу ничего другого. На определенные отрасли, направления, по категориям надо вводить обязательную вакцинацию», — отметил «глава республики».

Привитые граждане, как уточнил он, ссылаясь на комментарии сотрудников медицины, если и заболевают пневмонией нового поколения, то переносят болезнь гораздо легче, нежели те, кто не был привит.

Ранее сообщалось, что Киев перейдет в «красную» карантинную зону. Решение, касательно столицы, будет окончательно принято уже в пятницу 22 октября.

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