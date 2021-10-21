Обязательная вакцинация в ОРДЛО от коронавируса: что известно

Привитые граждане если и заболевают ковидом, то переносят болезнь в гораздо более легкой форме
На временно оккупированных территориях Донбасса «правительство» может ввести обязательную вакцинацию от пневмонии нового типа для отдельных категорий граждан. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе посещения ковидной базы в ЦГКБ № 1, передает УРА-Информ.
«Вакцинация — я не вижу ничего другого. На определенные отрасли, направления, по категориям надо вводить обязательную вакцинацию», — отметил «глава республики».
Привитые граждане, как уточнил он, ссылаясь на комментарии сотрудников медицины, если и заболевают пневмонией нового поколения, то переносят болезнь гораздо легче, нежели те, кто не был привит.
Ранее сообщалось, что Киев перейдет в «красную» карантинную зону. Решение, касательно столицы, будет окончательно принято уже в пятницу 22 октября.
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