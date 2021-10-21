Жириновский предрек начала третьей мировой войны

Страны НАТО подвозят к российским границам вооружение и боеприпасы

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Активное взаимодействие украинского государства с НАТО очень беспокоит российских политиков. Страны НАТО подвозят к границам Российской Федерации вооружение и боеприпасы под видом совместных военных учений с украинским государством. Все это ведет к третьей мировой войне. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Любые военные учения — это подготовка к войне. Под дурочка играть не надо, „ну там учения провели“. Это очередной этап подготовки к войне, и очередные учения 2027 года превратятся в поле битвы, начнется настоящая война, потому что в рамках учения легче всего подойти к территории противника», — считает Жириновский.

Жириновский в качестве предполагаемой даты начала третьей мировой войны назван 2027 год.

«Понимаете, это все становится реальностью, войска ведь подгоняют к нашим границам, снаряды подвозят — якобы помощь Украине. Нет, это складирование для будущей войны против нас», — добавил российский политик.

Ранее сообщалось, что так называемую границу между оккупированной боевиками частью Донбасса и Россией необходимо убрать.