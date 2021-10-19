Общество

В больницах «ДНР» нет места для раненых членов НВФ, — Ходаковский

С позиций НВФ все чаще привозят раненых

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В медучреждениях оккупированного Донбасса для раненых членов НВФ «ДНР» нету места. Это происходит из-за большого количества заболевших пневмонией нового поколения. Об этом написал бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«Вчера возили раненого по всему городу — не могли пристроить. Побывали в трех больницах — только в третьей после долгих дискуссий на повышенных тонах парня обследовали и госпитализировали», — сообщил Ходаковский.

Со стороны НВФ, как уточнил Ходаковский, привозят все больше раненных боевиков.

«Пока определяли нашего, получившего легкие осколочные в ноги и живот без проникновения, другие военные привезли своего с ранением головы, но уже переодетого в „гражданку“, и выдавали его за подобранного чуть ли не в квартале от больницы. Время какое-то странное, болотистое. Тогда (в 2014 — прим) даже гаишники взяток не брали, поражая автомобилистов нестандартным поведением, а сейчас все гребут со всех, даже с парней с передовой. И по всякому поводу», — отметил Ходаковский.

Ранее сообщалось, что бывший командир батальона незаконных вооруженных формирований «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Российская Федерация в кратчайшие сроки способна захватить всю территорию украинского государства, а также взять ее под свой контроль. 

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