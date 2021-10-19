Политика

В Украину приехал глава Пентагона с официальным визитом

Во время визита планируются встречи главы Пентагона с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Сергеем Тараном

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Сегодня, 19 октября в Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на твиттер Остина.

«Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины сдерживать дальнейшую российскую агрессию», — заявил он.

Также известно, что после встречи министры обороны США и Украины сделают короткие заявления для прессы.

«Находясь в Киеве, господин Остин посетит Министерство обороны Украины, где он примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальной зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море», — сказано в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о том, что в данный момент правительство Украины обсуждает с американской стороной варианты непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе. 

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