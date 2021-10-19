«В течение месяца»: Ходаковский спрогнозировал быстрый захват Украины РФ

Военная кампания будет скоротечной и продлится не более одного месяца

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Бывший командир батальона незаконных вооруженных формирований «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Российская Федерация в кратчайшие сроки способна захватить всю территорию украинского государства, а также взять ее под свой контроль. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

«Эта война будет иметь не затяжной характер — не четыре года, не пять лет. Будет достаточно скоротечной… Думаю, что в течение месяца — от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу Украины до завершения подавления очагов бессистемного сопротивления. И это так я беру — слишком много и слишком долго…», — отметил Ходаковский.

После захвата украинских территорий, как считает Ходаковский, специальным подразделениям пророссийских боевиков придется «гасить особо буйных».

Ранее сообщалось, что палаточный городок пикетчиков у гостиницы, где в оккупированном членами НВФ Донецке проживают члены СММ ОБСЕ, не нарушает указ «главы ДНР» Дениса Пушилина о комендантском часе.