Общество

«В течение месяца»: Ходаковский спрогнозировал быстрый захват Украины РФ

Военная кампания будет скоротечной и продлится не более одного месяца

Время чтения: 40 Секунд

Бывший командир батальона незаконных вооруженных формирований «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Российская Федерация в кратчайшие сроки способна захватить всю территорию украинского государства, а также взять ее под свой контроль. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

«Эта война будет иметь не затяжной характер — не четыре года, не пять лет. Будет достаточно скоротечной… Думаю, что в течение месяца — от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу Украины до завершения подавления очагов бессистемного сопротивления. И это так я беру — слишком много и слишком долго…», — отметил Ходаковский.

После захвата украинских территорий, как считает Ходаковский, специальным подразделениям пророссийских боевиков придется «гасить особо буйных».

Ранее сообщалось, что палаточный городок пикетчиков у гостиницы, где в оккупированном членами НВФ Донецке проживают члены СММ ОБСЕ, не нарушает указ «главы ДНР» Дениса Пушилина о комендантском часе. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский рассказал введут ли новый локдаун в Украине: «Есть два пути»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией, рассматривается ли властью введение нового локдауна в стране.

Комендантский час — для простых граждан: в «полиции ДНР» прокомментировали пикет штаб-квартиры ОБСЕ

Местные жители возмущены двойными стандартами в «ДНР»

«Начало войны можно прогнозировать с точностью до двух суток»: в «ДНР» назвали признаки эскалации

Главным признаком начала полноценных военных действий на Донбассе будет отъезд с территории ОРДЛО наблюдателей

Пандемия COVID-19: в Украине побит антирекорд по суточной смертности

С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака: самый счастливый день лунного месяца

Если вы сегодня будете уверены в своих силах и будете решительно стремиться к намеченной цели, то удача будет вашим спутником как в профессиональной и в личной сфере. Благоприятный день для начинаний новых проектов. Берите на себя дополнительные рабочие нагрузки, признавайтесь в любви, делайте предложения руки и сердца и отвечайте на него, конечно согласием.

В Госпогранслужбе объяснили будут ли штрафовать пенсионеров ОРДЛО, прибывших через Россию для оформления карт «Ощадбанка»

Спикером Государственной пограничной службы Андреем Демченко были даны разъяснения касательно штрафов на украинской границе касательно пенсионеров, едущих за картами «Ощадбанка».