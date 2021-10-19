«Разбуди ОБСЕ»: активисты на Донбассе обратились к водителям с призывом

Местные «активисты» призывают водителей присоединиться к акции

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В оккупированном украинском Донецке участники «акции протеста», которые несколькими днями ранее собрались у штаб-квартиры ОБСЕ, призывают владельцев транспортных средств, которые проезжают мимо, сигналить, чтобы «разбудить ОБСЕ». Об этом сообщил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин, передает УРА-Информ.

Местные «активисты», что участвуют в акции протеста, призывают водителей присоединиться к акции.

«Водители Донецка, поддержите акцию протеста неравнодушных граждан ОРДО против бездействия ОБСЕ. Проезжая донецкую резиденцию „Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе“ нажми на сигнал своего автомобиля — разбуди ОБСЕ!!!», — отметил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что палаточный городок пикетчиков у гостиницы, где в оккупированном членами НВФ Донецке проживают члены СММ ОБСЕ, не нарушает указ «главы ДНР» Дениса Пушилина о комендантском часе.