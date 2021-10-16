За соблюдением карантинных мер будут следить 900мобильных бригад: Ляшко сообщил об ужесточении мер

Из сообщений министра здравоохранения Украины Виктора Ляшка, теперь за тем как соблюдаются карантинные меры, будет вестись контроль сильнее и строже на территории Украины. За нарушение требований нарушителям будут выписываться административные протоколы.

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Об этой информации сообщил Censor , передает Ura-inform.

«Для проведения рейдовых проверок в Украине было создано девятьсот мобильных бригад. Они будут проверять, соблюдается ли противоэпидемический режим гражданами во время карантина. Это делается для того, чтобы добиться эффективности введённого карантина. И если кто-то позволит себе не соблюдать карантинные меры, то для этого и созданы такие группы, дабы выявить нарушителя и привлечь его к ответственности по закону»,-сказал чиновник.

Так же он сделал уточнение, что больше будет проводиться разъяснительной работы , но административные протоколы за нарушения также будут применяться.

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