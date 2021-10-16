Общество

Пушилин выступил с призывом к жителям ОРДО: «Нам необходимо каждому предпринимать шаги, которые зависят от нас лично»

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным было сделано признание того, что уже наблюдается очередная волна коронавирусной инфекции, и она только набирает обороты

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Об этой информации сообщил Donpress,  передает Ura-inform.

В одном из медицинских донецких медицинских учреждений ему была проведена ревакцинация якобы вакциной российского производства «Спутником лайт».

После этого он обратился к жителям ОРДО с призывом всем пройти вакцинацию.

«С учётом тех цифр по ковидной ежедневной статистике в «республике», нам всем необходимо предпринять защитные меры, которые зависят от нас самих. Всё что мы все можем сделать на данный момент – это сделать вакцинацию. Те граждане, которые уже делали вакцинацию ранее, по истечении шести месяцев, необходимо опять прийти на ревакцинацию .По моему сегодняшнему примеру»,-заявил он

Но как оказался «Спутник лайт» на территории ОРДЛО остаётся загадкой, Пушилин об этом ничего не сказал.

 Напомним, ранее сообщалось, Долгожданный гуманитарный груз из России разочаровал жителей ОРДЛО: «нет самого важного».

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