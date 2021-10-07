Общество

Януковича заочно арестовали по делу «Межигорья»

Беглого президента Украины Виктора Януковича седьмого октября 2021 года арестовали заочно.

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Об этой информации сообщил Racurs , передает Ura-inform.

Речь идёт о присвоении «Межигорья», которое  НАБУ ведёт 2019 года и материалов уголовного производства собрали уже более полутора тысячи томов.

По заочному аресту Януковича приняла решение следственная судья Антикоррупционного суда Екатерина Широкая. Данная процедура необходима дабы Янукович был объявлен в международный розыск Интерполом чтобы начать процедуру заочного судебного разбирательства над ним.

Вынесенное решение ещё возможно обжаловать в апелляционной палате ВАКС.

Специализированной антикоррупционной прокуратурой было подано прошение о применении такой меры пресечения, так как есть предположения что бывший президент скрывается от органов правосудия. Это значит что САП и НАБУ не знают где он находится и он может уничтожать документы и давить на свидетелей.

Сын Януковича подозревается в легализации финансов, полученных неправомерным путём. По нему также инициирована заочная процедура.

Напомним, ранее сообщалось, России предрекают финансовый коллапс: руководитель счётной палаты РФ Кудрин назвал дату.

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