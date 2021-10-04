Общество

Стали известны нобелевские лауреаты по медицине

Победители получать 980 000 евро

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Давид Юлиус и Ардем Патапутян — удостоены Нобелевской премии по медицине. Они получили награду за «открытие рецепторов температуры и прикосновения». Победители разделят приз в размере 10 миллионов шведских крон (980 000 евро) поровну.

«Наша способность чувствовать тепло, холод и прикосновение необходима для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни эти ощущения очевидны для нас, но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы мы могли чувствовать температуру и давление «Этот вопрос был решен нобелевскими лауреатами этого года», — говорится в пояснительной записке к награде этого года, пишет УРА-Информ.

Шведская академия наук сообщила, что Дэвид Юлиус использовал капсаицин, острое соединение, полученное из перца чили, которое вызывает ощущение жжения, для определения датчика в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло. В свою очередь, Ардем Патапутиан использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике.

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