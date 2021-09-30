В любом случае назначение офицера, имеющего боевой опыт в зоне АТО/ ООС Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ предполагало изменения на линии фронта на Донбассе

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Приказ главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного о разрешении открытия ответного огня по незаконным вооруженным формированиям «ЛДНР» без согласования с вышестоящим руководством, вызвал у «правительства республик» и российских кураторов бурную реакцию. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление полпреда России в ТКГ на переговорах по Донбассу Бориса Грызлова.

«Заявление главкома ВСУ об отмене запрета на ответный огонь без согласования равносильно отказу Киева от дополнительных мер по Донбассу», — отметил он.

Стоит отметить, что командиры НВФ «ЛДНР» резко вспомнили о «Минских соглашениях». Теперь они заявляют, что таким образом украинская сторона вышла из «Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности тотального отключения электричества в ОРЛО. Так называемое «министерство топлива, энергетики и угольной промышленности» «ЛНР» сообщило неутешительную новость для местных жителей.