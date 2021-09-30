В Донецке и Авдеевке сообщают о мощных боях

В районе Авдеевской промзоны разгорелись серьезные бои

Время чтения: 42 Секунд

Жители Авдеевки и Донецка в социальных сетях делятся информацией о том, что в районе Авдеевской промзоны разгорелись серьезные бои.

Местные жители отмечают, что единичные залпы были слышны еще с ночи, однако, после 06:00 звуки боя стали громче и многие жители как Донецка, так Авдеевки отчетливо слышали звуки прилета снарядов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«1 сек громче», — отмечает местный житель.

«Мощно гупает северное направление. Слышно и вылет и прилет. Донецк.8.20 утро», — сообщает местная житльница

«Донецк.слышны далекие залпы и звуки прилетов в стороне Боссе- ДМЗ, но точно не север, аеропорт», — отмечает житель Донецка.

«Донецк 08:55 Куйбышевский, 1 Площадка. Слышны звуки тяжелого орудия. Как будто огромные плиты падают. Не близко. Где — то идет бой…» — отмечает местная жительница.

Жители Авдеевки также отметили, что им также слышны бои.

Ранее мы сообщали, что Донецк превращается в джунгли.