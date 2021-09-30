Самый точный гороскоп для всех знаков зодиака на 30 сентября 2021 от Павла Глобы

Сегодня астролог советует направлять свою энергию в нужное русло. Проведите время с пользой, а также пообщайтесь с близкими. Стройте планы на будущее и занимайтесь полезными делами.

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Об этой информации сообщил Today, передает Ura-inform.

Овен.

Для вас сегодня день будет продуктивным. Астролог советует взяться за важные дела, отбросив все второстепенные, так как звёзды будут на вашей стороне.

Телец.

Слушайте не только себя, но и окружающих вас людей. Сегодня как раз то время, когда вам нужно будет слышать мнение других и использовать данный вам совет. И точно вы об этом не будете сожалеть!

Близнецы.

Сегодня ваше настроение будет переменчивым. Близнецы уже в первую половину дня будут чем-то угнетёны. Дабы вы отдохнули и перезарядились, астролог советует провести вечер в кругу близких людей.

Рак.

Вам рекомендуется уделять больше времени вашей второй половине. Нужно постараться избегать конфликтов и тогда ваш день будет спокойным и размеренным.

Лев.

Смело займитесь сегодня новыми делами и не бойтесь перемен. Льва сегодня ждёт успех, который вы вряд ли он сможет повторить. Поэтому идите к намеченной цели и пожинайте плоды своего труда.

Дева.

Ваши близкие уже заждались внимания. Сегодня уделите им время, а рабочие моменты отложите на другой день.

Весы.

Не нужно придумывать проблемы, которых нет. Не нужно портить себе настроение, лучше занимайтесь теми делами, которые приносят удовольствие.

Скорпион.

Вам сегодня придётся приложить максимум усилий чтобы побороть лень. Совет Павла Глобы-не тратить время зря на то, что вернуть невозможно.

Стрелец.

Не беритесь сегодня за новые дела, лучше закончите старые. Вечером можете прогуляться на свежем воздухе и также вас ждёт полное умиротворение в семейном кругу.

Козерог.

Вас сегодня ожидает судьбоносная встреча, которая, которая перевернёт вашу жизнь. А также вас ждут много приятных сюрпризов и эмоций.

Рыбы.

Вы получите вознаграждение за свои добрые дела. Ожидайте сегодня событий, которые запомнятся навсегда. Постарайтесь не упустить сегодняшний шанс стать чуть-чуть счастливее.



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