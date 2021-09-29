Культура

Дорофеева опубликовала видео, где танцует со своей мамой: обе на стиле

Украинской певицей Надеждой Дорофеевой на днях был размещен видеоролик в TikTok, где она вместе со своей мамой Ольгой Дорофеевой танцует короткий танец.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил Gordonua , передает Ura-inform.

Додо решила научить мать нескольким трендовым движениям и та их прекрасно повторила. Видеоролик получился веселым, позывным. Многие отмечали что дуэт получился крутым и мама может не хуже своей звёздной дочери завести площадку.

Ролик буквально разлетелся по всей интернет-сети , а пользователи и поклонники засыпали лестными комментариями, делали комплименты и отмечали что они точно на стиле.

Дорофеева на видео танцует  на первом плане ,мама сзади неё, на втором плане повторяет за дочерью танец.

Певица выбрала из одежды черные брюки и и свободного стиля толстовку, а мать была в футболке и спортивных брюках.

«Я знала что вы ожидали того что она вернётся в TikTok»,-подписала Дорофеева.

https://www.tiktok.com/@nadyadorofeeva/video/7011891061299858694-ссылка на видео

Напомним ранее сообщалось, В роскошном саду Софии Ротару под Киевом засняли «белокурую малышку»: уникальные фото.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

«Если что, то я согласна»: Никитюк нашла достойного кандидата

Телеведущая, которая пользуется популярностью в Украине Леся Никитюк, наконец определилась чьей женой она хочет стать.

От Украины на премию Оскар-2022 выдвинули фильм «Погані дороги»

Комитетом Оскара был отобран украинский фильм Натальи Ворожбит. Это украинский драматург, режиссер и сценарист.

Ани Лорак подготовилась к реваншу в Украине: на что пошла певица

Исходя из последних данных, у певицы Ани Лорак в России дела идут не совсем хорошо.

Тюнер для настройки гитары

В профессиональном мире музыки важна каждая деталь.

Раскрыт секрет Натальи Королёвой, даже муж и мать певицы не догадывались о нём (фото)

Певица Наталья Королёва рассказала о секрете, который ошарашил не только поклонников, но и родных артистки.

Тина Кароль рассказала, в чём ограничила себя, ради идеальной фигуры

Популярная украинская певица Тина Кароль не перестаёт делиться тайнами, как ей удаётся так идеально выглядеть.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap