Дорофеева опубликовала видео, где танцует со своей мамой: обе на стиле

Украинской певицей Надеждой Дорофеевой на днях был размещен видеоролик в TikTok, где она вместе со своей мамой Ольгой Дорофеевой танцует короткий танец.

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Об этой информации сообщил Gordonua , передает Ura-inform.

Додо решила научить мать нескольким трендовым движениям и та их прекрасно повторила. Видеоролик получился веселым, позывным. Многие отмечали что дуэт получился крутым и мама может не хуже своей звёздной дочери завести площадку.

Ролик буквально разлетелся по всей интернет-сети , а пользователи и поклонники засыпали лестными комментариями, делали комплименты и отмечали что они точно на стиле.

Дорофеева на видео танцует на первом плане ,мама сзади неё, на втором плане повторяет за дочерью танец.

Певица выбрала из одежды черные брюки и и свободного стиля толстовку, а мать была в футболке и спортивных брюках.

«Я знала что вы ожидали того что она вернётся в TikTok»,-подписала Дорофеева.

https://www.tiktok.com/@nadyadorofeeva/video/7011891061299858694-ссылка на видео

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