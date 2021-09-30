Потеря запаха после COVID-19: ученые дали совет как все восстановить

Пройдет очередное исследование

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По словам британских исследователей из Университета Восточной Англии, назальные капли с витамином А могут помочь в лечении потери обоняния после заражения COVID-19. Они ищут людей, желающих принять участие в 12-недельном исследовании.

Ожидается, что исследование под названием «Апполо» проверит эффективность витамина А в лечении побочных эффектов коронавируса и других патогенов, пишет УРА-Информ.

«Потеря обоняния — распространенный симптом COVID-19, но даже до начала болезни некоторые вирусы вызывали потерю обоняния. Хотя у большинства людей обоняние восстанавливается через несколько недель, проблемы могут сохраняться в течение некоторого времени», — говорится на сайте проекта.

Ранее исследователи из Германии сообщили о потенциальных преимуществах приема витамина А в контексте инфекции. Они отметили, что соединения могут помочь восстановить поврежденные ткани.

Британское исследование финансировалось Национальным институтом исследований в области здравоохранения. По плану, он начнется в декабре и продлится 12 недель. В ходе курса одни добровольцы с нарушениями обоняния будут получать обычные капли в нос, а другие — плацебо. В ближайшие дни специалисты будут искать людей, которые хотят пройти экспериментальную терапию.

Ранее стали известны профессии, подлежащие обязательной вакцинации.