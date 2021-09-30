Общество

Сивохо дал совет украинским властям относительно территорий ОРДЛО

Украинцам необходимо начинать отношения с «республиками»

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Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо предложил украинскому правительству восстановить экономические связи с оккупированными территориями украинского Донбасса. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УРА-Информ.

«Это было бы самым крутым шагом — снять экономическую блокаду. А почему нет, что мешает? Мы от этого тоже много теряем», — отметил Сивохо

Украина, по мнению Сивохо, должна продемонстрировать жителям оккупированных территорий Донбасса свое небезразличие. А украинцам необходимо начинать отношения с «республиками».

Ранее сообщалось, что главе Кремля Владимиру Путину с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи нужна политическая воля.

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