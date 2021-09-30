Общество

Нововведения в водительских правах украинцев: какие отметки и коды в них появятся

МИДом Украины было анонсировано нововведение касающееся тех водителей, которые уже имеют водительское удостоверение так и тех которые только их получают.

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщил liga , передает Ura-inform.

В водительских правах теперь будет специальная отметка если человек сдавал практический экзамен на авто с автоматической коробкой передач: код «78» в графе 12. Это означает, что водитель с данной отметкой может управлять транспортом только с АКПП, если же такая метка отсутствует-с любой коробкой передач.

На водительских удостоверениях инфо об ограничениях в управлении авто будет изображаться теперь в виде кода, как в европейских странах, а не пиктограммами как ранее: по медицинским причинам, по приспособлениям транспорта, по управлению транспортным средством только днём, при отсутствии пассажиров и так далее.

Оптимизировали процесс сдачи экзаменов когда открываются сразу две категории, экзамены составляют по той, которая выше. Такая же процедура происходит и по тем водителям, которых лишили прав вождения и они имели несколько категорий.

Данные новшества вступают в силу с момента их публикации Кабинетом Министров от 22.09.2021. Изменения, которые касаются отметок об АКПП появятся в течении 3 ближайших месяцев.

В водительских правах появятся новые отметки и коды. Что они означают - Фото

Напомним, ранее сообщалось, В Украине планируют урезать пенсии: Лазебная объяснила кому и о какой причине

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Последние статьи

Встреча Путина и Эрдогана: Гиркин недоволен президентом РФ

Он считает, что выиграл от переговоров только Эрдоган

Пандемия COVID-19: в Украине зафиксирован крупнейший суточный прирост больных за прошедшие полгода

За последние сутки на территории страны наибольшее количество новых подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской области

Заявление главы ВСУ вызвало у РФ истерику

В любом случае назначение офицера, имеющего боевой опыт в зоне АТО/ ООС Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ предполагало изменения на линии фронта на Донбассе

Стала известна новая дата блэкаута в «ЛНР»

Все запланировано на период 8-10 октября

Стало известно к какой новой угрозе готовятся ВСУ и это не вторжение России на Донбасс – Карасёв

Ситуация на Донбассе остаётся напряжённой, стрельба не прекращается, а ВСУ всё чаще несут потери.

Сивохо дал совет украинским властям относительно территорий ОРДЛО

Украинцам необходимо начинать отношения с «республиками»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap