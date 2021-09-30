Нововведения в водительских правах украинцев: какие отметки и коды в них появятся

МИДом Украины было анонсировано нововведение касающееся тех водителей, которые уже имеют водительское удостоверение так и тех которые только их получают.

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Об этой информации сообщил liga , передает Ura-inform.

В водительских правах теперь будет специальная отметка если человек сдавал практический экзамен на авто с автоматической коробкой передач: код «78» в графе 12. Это означает, что водитель с данной отметкой может управлять транспортом только с АКПП, если же такая метка отсутствует-с любой коробкой передач.

На водительских удостоверениях инфо об ограничениях в управлении авто будет изображаться теперь в виде кода, как в европейских странах, а не пиктограммами как ранее: по медицинским причинам, по приспособлениям транспорта, по управлению транспортным средством только днём, при отсутствии пассажиров и так далее.

Оптимизировали процесс сдачи экзаменов когда открываются сразу две категории, экзамены составляют по той, которая выше. Такая же процедура происходит и по тем водителям, которых лишили прав вождения и они имели несколько категорий.

Данные новшества вступают в силу с момента их публикации Кабинетом Министров от 22.09.2021. Изменения, которые касаются отметок об АКПП появятся в течении 3 ближайших месяцев.

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