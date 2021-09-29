Общество

В Минсоцполитике рассказали о увеличении финансирования по программе адресной помощи переселенцев

Министром социальной политики Мариной Лазебной в ходе пресс-конференции во вторник, была озвучена информация, касающаяся увеличения финансирования программ для переселенцев в 2022 году.

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Об этой информации сообщил V-variant , передает Ura-inform.

Она отметила, что финансирование программы адресной помощи  для внутренне перемещённых жителей на следующий год будет увеличено. Так, на данную программу 2022 году будет  выделено  три миллиарда гривен.

«В этой программе мы оказываем помощь и с поиском, оплатой жилья, жилищно-коммунальных услуг»,-сказала министр Социальной политики.

По поводу пенсий переселенцев, отметила Марина Лазебная, начисление и выплата происходит в срок, без задержек.

«Нами подготовлено ряд решений, пока не хочу давать какие-либо коментарии.Но они коснуться также пенсий внутренне перемщённых лиц. И надеюсь, в начале  следующего месяца , мы уже их сможем прокоимментировать»,- закончила речь Лазебная.

Напомним, ранее сообщалось, В Украине планируют урезать пенсии: Лазебная объяснила кому и о какой причине.

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