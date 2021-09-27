В больницу попадают семьями — врач о Дельте

Ярослав Чайковский о ситуации

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Штамм Дельта коронавирусной инфекции более агрессивный и быстрее передается. Такое заявление сделал директор Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

Он сообщил, что медицинское учреждение стремительно наполняется новыми больными, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Файне місто«.

«Штамм» Дельта «, циркулирующей в Украине, является более агрессивным и быстрее передается, его клинические проявления более выражены. Если в семье кто-то заболел, инфицирование других членов семьи происходит в течение нескольких часов, в стационар поступают целыми семьями «, — отметил глава больницы.

Он добавил, что чаще всех в больницы попадают люди старше 60 лет, а также те , кто не вакцинировался.

«В сентябре на стационарном лечении находился только 1 пациент, который был вакцинирован, остальные прививки не имели», — отметил медик.

Также он добавил, что защитить себя от тяжелого течения болезни можно только с помощью вакцинации.

Ранее мы сообщали, что появилась детская вакцина против COVID-19.