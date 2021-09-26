Здоровье

Появилась детская вакцина против COVID-19 — подробности от Комаровского

Врач-педиатр высшей категориии,кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поведал о новейшей разработке компании Pfizer.

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Об этой информации сообщило Ukraina24, передает Ura-inform.

В одном из телевизионных эфиров, доктор поведал о том, что в компании Pfizer придумали децкую вакцину от ковида.

«Сейчас разрешено делать прививки от коронавируса детям от двенадцати лет. И не могу отметить важное событие, которое произошло на прошлой неделе. Производитель Pfizer представил полный перечень документов , которые подтверждают окончание клинически проведённых испытаний детской вакцины. В испытании принимали участие несколько десятков тысяч детей»-сообщил Комаровский.

С его слов, можно говорить о готовности к использовании вакцины детям от пяти до двеннадцати лет.

 «Та вакцина Pfizer, которая у нас имеется, разрешена с двенадцати лет а теперь ожидаем и для детей младшего возраста»-резюмировал врач.

Как известно «Дельта-вирус» поражает преимущественно детей и молодежь. Поэтому появление такой вакцины действительно может стать защитой для детей , которые младше 12 лет.


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