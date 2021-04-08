Ситуация с вакциной AstraZeneca: проверят все случаи образования тромбов

Известно, что сгустки крови возникают в основном у женщин

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AstraZeneca расследует все случаи образования тромбов после вакцинации. Информация о возможности образования тромбов также будет включена в качестве одного из возможных побочных эффектов.

Это реакция на предыдущую информацию Европейского агентства по лекарственным средствам, которое пришло к выводу, что осложнения могут возникнуть в результате применения британо-шведского препарата, пишет УРА-Информ.

Дело началось в середине марта, когда появилась информация о загадочных тромбах. Эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам во второй раз рассмотрели представленные им дела.

«Наш комитет после тщательного анализа пришел к выводу, что образование тромбов после приема AstraZeneca следует рассматривать как возможные побочные эффекты», — сказал глава агентства Эмер Кук.

Известно, что сгустки крови возникают в основном у женщин и, вероятно, являются иммунным ответом организма. Однако и Европейское агентство по лекарственным средствам, и Всемирная организация здравоохранения, и Комитет по лекарственным средствам Великобритании подчеркивают, что такие случаи крайне редки. Во всем мире было введено около двухсот миллионов доз препарата, осложнения возникли у двухсот человек, 18 из которых умерли.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки зафиксировано почти 20 000 новых случаев заболеваемости.