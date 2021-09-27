Общество

Коронавирусный кошмар в ОРДЛО: в ТКГ рассказали правду о ситуации в «республиках»

«Главы республик» издали «указы» об усилении «режима повышенной готовности», однако, и они не работают

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Российская вакцина «Спутник-лайт», которой прививают жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей не помогла решить проблему с заболеваемостью пневмонией нового поколения. Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Ощущается проблема с кислородом. Жесткий дефицит машин «скорой помощи». Медикаменты в аптеках есть, но дорого. Мои знакомые — не самые бедные люди, но: «у наших детей уже 10 дней температура скачет под 40. Сбить сложно. Рентген не показал пневмонии. Тесты мы не стали делать — дорого. В семье уже 5 человек с подтвержденной короной, поэтому мы думаем, что у нас скорее всего тоже она», — пишет Гармаш со ссылкой на источники.

На рынках в ОРДЛО из-за огромного количества больных пневмонией продавцов закрывают целые секции. Помимо этого, школьников, что учатся на оккупированных территориях отправили на каникулы в связи с пандемией.

«Это, в первую очередь, — массовые агитационные мероприятия „Единой России“ в ходе предвыборной кампании в Госдуму в ОРДЛО. Естественно, без каких-либо эпидемических ограничений. Второе — сам процесс выборов: и вывоз почти 50 тысяч людей в душных автобусах на избирательные участки в Россию, и голосования в так называемых инфоцентрах непосредственно на территории ОРДЛО. И третий фактор — возвращение из Крыма и российских курортов заробитчан с Донбасса», — подчеркнул Гармаш.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны был выдан указ, согласно которому военным, что служат на линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе увеличили зарплату. 

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