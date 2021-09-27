Сколько получают бойцы ВСУ на передовой: в Минобороне назвали суммы

Министр финансов и президент, и Совет национальной безопасности и обороны обещали выделить Минобороны сейчас 3,8 млрд грн

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В Министерстве обороны был выдан указ, согласно которому военным, что служат на линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе увеличили зарплату. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил заместитель министра обороны Александр Носов, передает УРА-Информ.

«Их прогноз о том, что Министерство обороны не освоит 15 млрд грн. Министерству обороны надо 5,7 млрд грн только для того, чтобы погасить единоразовые выплаты, которые надо военнослужащим нашим выплачивать. Откуда вообще возникла эта проблема? Обвиняют Министерство обороны, говорят, что у вас денег не хватает, как это вы не спланировали?», — отметил Носов.

Согласно приказу № 330 Министерства обороны Украины необходимо увеличить оплату тем, кто находится на передовой на оккупированном Донбассе.

«На сегодняшний день, люди, которые выполняют все условия, согласно 330 приказу, у нас рядовой получает больше, чем полковник в Киеве. То есть больше 30 тыс. грн. Рядовой. А если мы говорим об офицерах и так далее, то еще больше».

Ранее сообщалось, что украинское государство целиком и полностью готово к отопительному сезону.