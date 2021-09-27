Общество

«Тут уже похоронили Донецк»: член НВФ опубликовал откровение

«Полиции» в ОРДО «дали много власти»

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Представитель незаконных вооруженных формирований, которые воюет на стороне врага на врменно оккупированных территориях украинского Донбасса, пожаловался на условия жизни в ОРДЛО. Он отметил, что они стали невыносимыми даже для «военнослужащих». Об этом пророссийский боевик написал в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«И так жизни нет, так еще и урезают, душат со всех сторон. Уже и сам решил валить, так как невыносимо тут находиться».- отмечает член НВФ.

Также он считает, что «полиции» в ОРДО дали слишком много власти.

«Работы нет, денег нет у людей, а цены п***ец. Ну и куда смотрит Пушилин? Тут уже похоронили Донецк», — добавил представитель НВФ.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны был выдан указ, согласно которому военным, что служат на линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе увеличили зарплату. 

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