Пандемия COVID-19: в Украине с началом сентября резко возросло количество новых заражений

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев

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На территории Украины за последние сутки было зафиксировано 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни нового поколения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

Известно, что за прошедшие сутки было госпитализировано 787 человек, скончалось — 44 гражданина страны, а выздоровели — 889 жителей Украины.

Также стоит отметить, что за все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболело — 2 290 848 человек, выздоровели — 2 209 754 жителей, а скончались — 53 877 украинцев.

Известно, что за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения было зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Ранее сообщалось, что спикер Минздрава Роман Борщ прокомментировал информацию о том, что в Украине только 30 процентов учителей полностью вакцинировалось от ковида.