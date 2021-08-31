Общество

Принудительная вакцинация учителей в Украине: в Минздраве дали ответ

Роман Борщ о ситуации

Время чтения: 47 Секунд

Уже завтра, первого сентября, стартует новый учебный год. Многих учителей волнует вопрос будет ли принудительной вакцинация от коронавирусной инфекции, ведь раньше много ходило слухов по этому вопросу.

Спикер Минздрава Роман Борщ прокомментировал информацию о том, что в Украине только 30 процентов учителей полностью вакцинировалось от ковида. Он заяви, что Минздрав проводит просветительскую работу среди работников образования, чтобы стимулировать их сделать прививки от коронавируса COVID-19, ведь педагоги являются одной из основных групп риска. В тоже время он добавил, что вакцинация не является в Украине принудительной, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может… Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо групп населения», — заявил Борщ.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали продавать ковид-сертификаты.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Сотни тысяч погибших, триллионы потраченных долларов: итоги войны в Афганистане

Длившийся 20 лет конфликт унес жизни более 230 000 человек

Проблемы с Vodafone в «ДНР»: что происходит

Связь становится хуже

Пушилин пообещал воплотить мечту убитого «главы ДНР»: что это значит

В «ДНР» состоялся «траурный митинг»

Пушилин обратился к педагогам с просьбой: что он сказал

«Глава» «ДНР» выступил перед педагогами

В МИД рассказали, когда продолжится эвакуация украинцев из Афганистана

Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы

Пандемия COVID-19: названы города с самым большим числом новых заражений

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap