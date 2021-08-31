Принудительная вакцинация учителей в Украине: в Минздраве дали ответ

Роман Борщ о ситуации

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Уже завтра, первого сентября, стартует новый учебный год. Многих учителей волнует вопрос будет ли принудительной вакцинация от коронавирусной инфекции, ведь раньше много ходило слухов по этому вопросу.

Спикер Минздрава Роман Борщ прокомментировал информацию о том, что в Украине только 30 процентов учителей полностью вакцинировалось от ковида. Он заяви, что Минздрав проводит просветительскую работу среди работников образования, чтобы стимулировать их сделать прививки от коронавируса COVID-19, ведь педагоги являются одной из основных групп риска. В тоже время он добавил, что вакцинация не является в Украине принудительной, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может… Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо групп населения», — заявил Борщ.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали продавать ковид-сертификаты.