Пандемия COVID-19: названы города с самым большим числом новых заражений

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев
На территории Украины за последний день было официально подтверждено еще 1356 новых случаев коронавирусной инфекции нового поколения COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УРА-Информ.
За минувшие сутки, как отметили в ведомстве, госпитализировали 470 человек, скончались — 51 жителей, а выздоровели — 1257 человек.
При этом, всего с начала пандемии в Украине заболело 2 286 296 человек, выздоровели — 2 207 940 человек, а скончались — 53 789 жителей государства.
Также известно, что было проведено 11 980 323 ПЦР-тестов.
Стоит отметить, что за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии было зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.
Ранее сообщалось, что еще перед началом официального начала выдачи ковидных сертификатов о вакцинации источники отмечали, что в Украине можно будет купить соответствующий документ за определенные деньги.