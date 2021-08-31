Происшествия

Авиакатастрофа в Испании: есть жертвы

Погибло два человека

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Небольшой самолет разбился в городе Ниебла недалеко от Уэльвы на юго-западе Испании в понедельник днем, 30 августа. В аварии погибли двое мужчин, летевших на легком самолете. Пожарные сообщили, что самолет разбился в оливковой роще рядом с аэропортом.

Инцидент произошел за несколько минут до 14:00 по местному времени, пишет УРА-Информ.

По данным гражданской обороны автономного сообщества Андалусия, где произошла трагедия, авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта в Ниебле, в провинции Уэльва.

По неизвестным причинам машина упала на оливковую рощу недалеко от аэропорта. Несмотря на быструю операцию по спасению, оба человека, которые были на борту самолета, погибли.

«Пожарные, участвующие в спасательной операции, уже вскрыли обломки самолета, извлекая из него тела погибших пассажиров. Это мужчины в возрасте 72 и 62 лет», — говорится в заявлении пресс-службы регионального правительства Андалузии в понедельник.

Больше подробностей на данный момент неизвестно.

Ранее мы сообщали о взрыве телефона на борту самолета.

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