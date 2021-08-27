Общество

Папа римский может отречься от престола: новые данные

Антонио Соччи поделился своим мнением

Время чтения: 39 Секунд

Ватиканист Антонио Соччи утверждает, что Святой Престол все больше говорит об уходе Папы Франциска. По мнению исследователя, такой шаг будет связан с состояние его здоровья.

Статья, которую Антонио Соччи разместил в своем блоге, называется «Шепот в Ватикане: Конклав вешает трубку». В нем ватиканист предполагает, что Папа Франциск планирует отречься от престола из-за его преклонного возраста и слабого здоровья, пишет УРА-Информ.

Среди причин предполагаемой отставки Антонио Соччи напомнил тот факт, что Папа уже несколько раз говорил о своем возможном отречении в интервью, хотя он никогда не называл возможную дату.

Соччи напомнил, что в декабре Папе исполняется 85 лет. Именно в этом веке его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку с поста главы Церкви.

В своей статье Сокчи также пишет, что Папа недавно перенес серьезную операцию на кишечнике.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Жители ОРЛО жалуются на адские условия в больницах «ЛНР»

Если заболел на ковид придется отдать 30 тысяч рублей

Новый локдаун в Украине: в Минздраве назвали дату

Игорь Кузин об ситуации

Жители ОРДО жалуются, что в «ДНР» зарабатывают на коронавирусе

Приходится сдавать два теста на ковид

Жителей ОРДО принудительно будут возить в РФ на выборы

В РФ скоро выборы

Жителям Донецка не стоит выходить из дому без документов – в любой день и время

Нельзя ходить с украинским паспортом

Johnson & Johnson: вторая доза вакцины вызывает быстрое увеличение антител

Новые данные от Johnson & Johnson

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap