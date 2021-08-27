Папа римский может отречься от престола: новые данные

Антонио Соччи поделился своим мнением

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Ватиканист Антонио Соччи утверждает, что Святой Престол все больше говорит об уходе Папы Франциска. По мнению исследователя, такой шаг будет связан с состояние его здоровья.

Статья, которую Антонио Соччи разместил в своем блоге, называется «Шепот в Ватикане: Конклав вешает трубку». В нем ватиканист предполагает, что Папа Франциск планирует отречься от престола из-за его преклонного возраста и слабого здоровья, пишет УРА-Информ.

Среди причин предполагаемой отставки Антонио Соччи напомнил тот факт, что Папа уже несколько раз говорил о своем возможном отречении в интервью, хотя он никогда не называл возможную дату.

Соччи напомнил, что в декабре Папе исполняется 85 лет. Именно в этом веке его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку с поста главы Церкви.

В своей статье Сокчи также пишет, что Папа недавно перенес серьезную операцию на кишечнике.