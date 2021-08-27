Поклонская получит новую должность: СМИ узнали какую

Будет работать послом

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Наталья Поклонская, которая известна своей должность прокурором Крыма, получил в ближайшее время получит новую должность. Она должна стать послом Российкой Федерации в одной из африканских стран.

Сообщается, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Этот вопрос могут рассмотреть уже в ближайшее время, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Россия.

Стоит отметить, что Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

Источник добавляет, что Поклонскую из-за поведения и различных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни «руководство» Крыма, от которого она избрана. В тоже время проводились консультации с самой Поклонской и она сама изъявила желание поработать дипломатом.

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