Папа Франциск покинул клинику: в каком он состоянии

Операцию сделали еще четвертого июля

Время чтения: 48 Секунд

Папа Франциск покинул клинику Джемелли в Риме, где он находился с 4 июля после операции на толстой кишке.

4 июля Франциск перенес трехчасовую операцию на толстой кишке. После этого началась реабилитация, пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa.

Через несколько дней после операции СМИ опубликовали фотографии Папы в коридоре больницы в инвалидной коляске, которую толкал один из его помощников.

Затем Папа появился на публике. Стоя на балконе 10-го этажа клиники Гемелия, он произнес молитву Ангелуса и поприветствовал сотни верующих, пришедших в больницу. Рядом с Папой стояли несколько человек из медперсонала и больные дети. — Я рад, что могу сохранить традицию воскресных встреч для Ангелусов, тоже отсюда, из поликлиники Джемелли, — сказал он тогда слабым голосом.

— Спасибо вам всем. Я сильно чувствовал вашу близость, поддержку и ваши молитвы. Спасибо от всего сердца, — добавил Папа.

Во время пребывания в клинике Франциск встречался с больными. Он также служил мессу в частной часовне, которую посещали те, кто за ним ухаживал.