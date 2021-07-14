Общество

Папа Франциск покинул клинику: в каком он состоянии

Операцию сделали еще четвертого июля

Время чтения: 48 Секунд

Папа Франциск покинул клинику Джемелли в Риме, где он находился с 4 июля после операции на толстой кишке.

4 июля Франциск перенес трехчасовую операцию на толстой кишке. После этого началась реабилитация, пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa.

Через несколько дней после операции СМИ опубликовали фотографии Папы в коридоре больницы в инвалидной коляске, которую толкал один из его помощников.

Затем Папа появился на публике. Стоя на балконе 10-го этажа клиники Гемелия, он произнес молитву Ангелуса и поприветствовал сотни верующих, пришедших в больницу. Рядом с Папой стояли несколько человек из медперсонала и больные дети. — Я рад, что могу сохранить традицию воскресных встреч для Ангелусов, тоже отсюда, из поликлиники Джемелли, — сказал он тогда слабым голосом.

— Спасибо вам всем. Я сильно чувствовал вашу близость, поддержку и ваши молитвы. Спасибо от всего сердца, — добавил Папа.

Во время пребывания в клинике Франциск встречался с больными. Он также служил мессу в частной часовне, которую посещали те, кто за ним ухаживал.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В ОРДО рассказали, как можно выехать из «ДНР» через «Станицу Луганскую»: есть вариант

Как проехать жителям ОРДО КПВВ «Станица Луганская»

Пандемия COVID: в Украине скончалось почти 53 тысячи человек

С начала пандемии в государстве заболели 2 242 245 граждан

Уже этим летом — эксперт рассказал, когда ожидать новую вспышку коронавируса в Украине

Такие данные представили эксперты Киевской школы экономики

В «ДНР» началась пропагандистская компания «у нас есть вакцина»: в реальности ее нет

В ОРДО решили бороться с коронавирусом традиционным способом

Когда придет похолодание в Украину: синоптики назвали дату

Снижения температуры придется подождать до начала следующей недели

Греция борется с вариантом «Дельта»: новые ограничения

Это касается и украинских туристов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap